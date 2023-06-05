Suami Natalie Portman Selingkuh, Ini 8 Alasan Pria Beristri Berselingkuh

NAMA aktris papan atas dunia Natalie Portman tengah ramai menjadi perbincangan public, bukan karena proyek film terbarunya, namun lantaran sang suami, Benjamin Millepied diketahui telah berselingkuh.

Diketahui, Natalie dan Benjamin Millepied sendiri sudah berumah tangga selama 11 tahun dan dikaruniai dua orang anak.

Usia biduk rumah tangga yang sudah cukup lama, bahkan lengkap dengan kehadiran anak pun memang tak menutup kemungkinan untuk Benjamin, sebagai pria beristri menjalin hubungan gelap dengan sang wanita idaman lain, Camille Etienne.

Lantas, apa sebenarnya faktor dan alasan di balik seseorang dalam kasus ini pria yang sudah menikah memilih untuk berselingkuh? Simak paparan faktor dan penyebabnya, sebagaimana melansir Verywell Mind, yang sudah ditinjau secara medis oleh Carly Snyder, MD Senin (5/6/2023).

1. Kecanduan: Kecanduan dapat mengubah pola pikir dan perilaku seseorang sehingga meningkatkan risiko perselingkuhan. Akibatnya, membuat seseroang tidak akan bisa berkomitmen lagi dengan sehat.

2. Gaya keterikatan: Seseorang yang tidak mendapat kepuasan secara emosional atau saat berhubungan, cenderung mencari kepuasan lain di luar hubungan yang mereka jalani.

BACA JUGA:

3. Trauma masa kecil: Pengalaman masa kanak-kanak yang traumatis, seperti pelecehan disebutkan ternyata bisa membentuk dan memicu seseorang untuk melakukan tindakan perselingkuhan.

BACA JUGA: