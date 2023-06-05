Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cantiknya Happy Asmara Pakai Seragam Guru, Netizen: Aku Siap Jadi Muridmu!

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |19:00 WIB
Cantiknya Happy Asmara Pakai Seragam Guru, Netizen: Aku Siap Jadi Muridmu!
Potret Cantik Happy Asmara Kenakan Seragam Guru (Foto: Instagram/@happy_asmara77)
PEDANGDUT Happy Asmara tak pernah lepas dari sorotan publik belakangan ini. Usai lagu barunya Pambasilet viral, kini dia kembali mencuri perhatian netizen. 

Ini lantaran unggahan foto terbaru mantan kekasih Denny Caknan itu di Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Happy Asmara tampil dengan gaya yang tak biasa dia pamerkan, baik di panggung maupun keseharian. 

Happy Asmara

Happy Asmara tampil cantik mengenakan seragam guru berwarna coklat. Bahkan, dia juga memakai name tag bertuliskan namanya, Happy Asmara. 

Happy Asmara sepertinya benar-benar totalitas untuk tampilan cosplay-nya menjadi guru. Dia terlihat kalem berpose tersenyum manis ke kamera. 

