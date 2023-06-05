Ramalan Zodiak Hari Ini 6 Juni: Capricorn Lagi Terobsesi, Pisces Tergoda Hal yang Tak Seharusnya

BAGAIMANA peruntungan tanda zodiak Anda hari ini secara umum? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini seputar hari untuk para pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius, hingga Pisces.

1. Capricorn: Duh hari ini para Capricorn tampaknya sedang terobsesi dengan sesuatu yang sebetulnya tak bisa Anda terlalu kendalikan sesuka hati. Anda harus belajar untuk menerima dunia apa adanya, tak melulu harus berjalan seperti rencanamu. Ingat, dunia tak akan berakhir hanya karena apa yang diinginkan tak terjadi.

2. Aquarius: Anda hari ini disebutkan sedang coba dirayu, tepatnya dibujuk-bujuk oleh rekan kerja untuk melakukan sesuatu yang menurut Anda tidak akan berhasil. Coba kasih tahu baik-baik bahwa usaha ini akan sia-sia, karena bisa saja rekan kerja Anda memang tidak tahu apa yang mereka lakukan.

BACA JUGA: 4 Zodiak Ini Jago Membujuk Pasangan dengan Hadiah Mewah

3. Pisces: Orang-orang Pisces mungkin bukan tipe orang yang ekstrem, tapi hari ini ada yang berhasil menggelitik Pisces sampai akhirnya para pemilik zodiak ini jadi tergoda untuk mengabaikan apa yang di pikiran, karena umumnya para Pisces bertindak murni berdasarkan emosi. Sayangnya, langkah ini jadi kesalahan besar. Sebab, hasilnya akan berantakan.

(Rizky Pradita Ananda)