Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Hari Ini 6 Juni: Capricorn Lagi Terobsesi, Pisces Tergoda Hal yang Tak Seharusnya

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak Hari Ini 6 Juni: Capricorn Lagi Terobsesi, Pisces Tergoda Hal yang Tak Seharusnya
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA peruntungan tanda zodiak Anda hari ini secara umum? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini seputar hari untuk para pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius, hingga Pisces.

1. Capricorn: Duh hari ini para Capricorn tampaknya sedang terobsesi dengan sesuatu yang sebetulnya tak bisa Anda terlalu kendalikan sesuka hati. Anda harus belajar untuk menerima dunia apa adanya, tak melulu harus berjalan seperti rencanamu. Ingat, dunia tak akan berakhir hanya karena apa yang diinginkan tak terjadi.

2. Aquarius: Anda hari ini disebutkan sedang coba dirayu, tepatnya dibujuk-bujuk oleh rekan kerja untuk melakukan sesuatu yang menurut Anda tidak akan berhasil. Coba kasih tahu baik-baik bahwa usaha ini akan sia-sia, karena bisa saja rekan kerja Anda memang tidak tahu apa yang mereka lakukan. 

3. Pisces: Orang-orang Pisces mungkin bukan tipe orang yang ekstrem, tapi hari ini ada yang berhasil menggelitik Pisces sampai akhirnya para pemilik zodiak ini jadi tergoda untuk mengabaikan apa yang di pikiran, karena umumnya para Pisces bertindak murni berdasarkan emosi. Sayangnya, langkah ini jadi kesalahan besar. Sebab, hasilnya akan berantakan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement