HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Hari Ini 6 Juni: Libra Jangan Berpikiran Negatif, Sagitarius Diintai Lawan

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak Hari Ini 6 Juni: Libra Jangan Berpikiran Negatif, Sagitarius Diintai Lawan
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENASARAN peruntungan tanda zodiak Anda hari ini secara umum? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini seputar hari untuk para Libra, Scorpio, Sagitarius.

1. Libra: Para pemilik zodiak Libra hari ini harus fokus dan kerja keras agar jangan sampai membiarkan pikiran negatif masuk ke dalam hidup, karena itu akan menghambat diri sendiri untuk mengejar impian yang diidamkan.

2. Scorpio: Pesan dari bintang-bintang hari ini, meramalkan para Scorpio akan berani mengambil risiko melampaui batas dan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Tapi hati-hati ya, musuh Anda telah menunggu kesempatan dan mengintai situasi ini untuk melemahkan Anda. Makanya jangan sampai lengah ya!

3. Sagitarius: Hati-hati dan lebih teliti lagi hari ini, karena Anda akan dihadapkan pada sesuatu yang terlihat seperti keberuntungan tapi justru bisa menjadi pedang bermata dua, terutama jika ngotot Anda 100 persen benar dan lawan 100 persen salah arah. Lawan akan senang pastinya jika Anda memang salah pada akhirnya.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
