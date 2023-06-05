Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Hari Ini 6 Juni: Aries Perlu Berubah, Gemini Ada yang Marah!

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak Hari Ini 6 Juni: Aries Perlu Berubah, Gemini Ada yang Marah!
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA peruntungan tanda zodiak Anda hari ini secara umum? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini seputar hari untuk pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, dan Gemini.

1. Aries: Hari ini para Aries bisa merasakan kalau memang ada sesuatu yang tidak beres dengan hidupnya, meski memang kita tak bisa menentukan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Tapi, setidaknya hari ini Anda terinspirasi dan tersadar kalau perlu melakukan perubahan.

2. Taurus: Hati-hati para Taurus, karena tak seperti biasanya, Anda sedang mudah masuk ke dalam perangkap. Sehingga menyakini, jika semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi ingat,bukan itu masalahnya. Coba berpikir realistis mulai memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi.

3. Gemini: Seseorang yang tak suka pada Anda, mungkin akan marah kepada Anda hari ini karena mereka sedang punya sudut pandang yang terlalu serius. Jangan buang waktu mencoba untuk menghibur orang-orang seperti ini, biarkan saja mereka dengan pikirannya sendiri.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement