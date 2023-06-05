6 Ide Gaya Rambut Panjang ala Han So Hee, Bikin Tampilan Makin Trendi dan Menawan!

HAN So Hee dikenal sebagai artis Korea Selatan yang memiliki penampilan anggun dan elegan. Tak hanya outfit, tetapi juga gaya rambut.

Artis cantik drama Korea (Drakor) ini pada beberapa kesempatan tampil dengan rambut panjang yang memukau. Model rambut ini membuat penampilan Han So Hee semakin menawan.

Gaya rambut panjang ala Han So Hee ini bisa menjadi inspirasi Anda dalam berpenampilan tampilan makin menawan. Berikut 6 gaya rambut panjang ala Han So Hee yang dirangkum dari Instagram @xeesoxee, Selasa (6/6/2023).

1. Whole Braids

Gaya rambut ini melibatkan penganyaman seluruh rambut ke dalam kepang yang rapi dan teratur. Tampilan ini memberikan kesan yang anggun, elegan, dan juga memberikan sentuhan klasik pada penampilan Han So Hee. Gaya ini cocok untuk acara formal maupun santai.

2. Poni Belah Tengah





Poni belah tengah adalah tren yang sedang populer dan sering digunakan oleh Han So Hee. Gaya ini memberikan tampilan yang segar, modern, dan sedikit bohemian. Poni belah tengah dapat memberikan kesan yang lembut dan menarik perhatian pada fitur wajahnya.

3. Poni Depan





Gaya rambut dengan poni depan adalah pilihan yang sempurna untuk menambahkan dimensi pada rambut panjangnya. Poni depan memberikan kesan yang lembut dan feminin, serta memberikan sorotan pada wajah Han So Hee. iat mengatur poni depan dengan gaya yang lebih rapi atau memberikannya sedikit tampilan yang lebih acak-acakan.