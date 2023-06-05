Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cerahkan Lipatan Kulit Leher Menghitam dengan 5 Bahan Alami Ini

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |22:30 WIB
Cerahkan Lipatan Kulit Leher Menghitam dengan 5 Bahan Alami Ini
Tips cerahka kulit leher menggelap, (Foto: Freepik)
A
A
A

LIPATAN kulit leher yang warnanya lama-lama gelap menghitam, terlihat kusam memang menganggu penampilan dan menurunkan percaya diri.

Warna kulit di sela-sela yang menggelap, apalagi bagian leher memang sangat menyebalkan, terlebih bagi Anda yang suka tampil dan mengenakan busana yang memperlihatkan kulit bagian ini.

Lantas bagaimana cara agar lipatan bagian leher yang menggelap, bisa kembali bersih dan cerah? Coba bersihkan dengan lima bahan alami berikut ini, untuk memudarkan dan menghilangkan warna gelap tersebut, dilansir dari Times of India, Senin (5/6/2023)

1. Gel lidah buaya: Mineral dan vitamin yang ada pada gel lidah buaya, diyakini bisa bantu mengurangi pigmentasi dengan membatasi produksi melanin di kulit. Potong daun lidah buaya dan ekstrak gelnya.

Kemudian, oleskan gel di leher dan bagian lipatan lainnya, gosok selama beberapa menit. Biarkan gel meresap selama setengah jam dan bilas dengan air.

2. Kentang: Jenis umbi-umbian ini mengandun zat pemutih loh! Cara memanfaatkannya mudah, parut satu kentang dan peras sarinya dan tinggal oleskan sari kentang di kulit lipatan leher dan biarkan selama lima belas menit. Cuci bersih dengan air biasa.

