Ngadu ke Jokowi Ditipu Nyaris Rp10 M, 5 Penampilan Jessica Iskandar Usai Oplas di Korea Disorot Netizen

ARTIS cantik Jessica Iskandar menjadi sorotan usai curhat menuliskan keluh kesahnya ke Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkannya lewat unggahan foto di Instagram pribadinya.

Ibu dua orang anak tersebut curhat jika dirinya menjadi korban penipuan. Jessica Iskandar mengaku uangnya telah habis Rp9,8 miliar digunakan tersangka.

Curhatan artis yang akrab disapa Jedar itu langsung direspon beragam komentar dari netizen. Ada yang mendukung, tapi ada pula yang nyinyir gegara Jedar belum lama ini melakukan operasi plastik (oplas) hidung di luar negeri.

"Jedar yg kaya aja ga d tindak lanjuti proses hukumx, gmn dgn kami yg rakyat jelata😂😮😍," ujar @ross***

"Agak lebay sih...artis sampai lapor ke presiden...proses hukum itu ada tingkatan...saya ber opini apakah mungkin ada artis gak sanggup bayar pengacara (tapi masih bisa oplas) kemudian ngadu ke presiden...saya sih malu," ungkap Robby***

"Minta bantuannya salah, karena presiden tidak bisa intervensi hukum.. harusnya ke @hotmanparisofficial atau @listyosigitprabowo," kata @johni***

Terlepas dari itu, penampilan terbaru Jedar usai oplas hidung juga terus menjadi perbincangan netizen. Mulai disebut semakin cantik, namun ada pula yang lebih suka sebelum Jedar Oplas.

Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram pribadi Jedar, Senin (5/6/2023).

Cantik pose menopang dagu

Pertama ada potret Jedar berpose duduk sembari menopang dagu. Istri Vincent Verhaag tersebut tampil cantik mengenakan long dress rajut berwarna oranye.

Selain itu, Jedar terlihat cantik dengan wajah fierce dan hidung barunya. Jedar pun mengucapkan syukur kepada Tuhan.

"Tuhan, terima kasih untuk hidung baruku❤️🙏🏻 ini semua tidak akan terjadi tanpa seijin dan kemurahanMu Tuhan. Amin," tulisnya pada caption foto.

Disebut makin cantik





Berikutnya ada penampilan Jedar tampil cantik mengenakan busana turtleneck warna coklat menggemblok tas. Angle foto dari bawah memperlihatkan jelas hidung Jedar yang mancung.

Pose dengan wajah fierce, Jedar terlihat semakin cantik dan memesona. Penampilan Jedar dengan hidung barunya pun membuat netizen terpesona.

"Makin cantik ❤️," ujar @neeg***

"Cantik bangeeeet 😍," kata @mama***

Cantiknya tak ngebosenin

Berikut ada foto Jessica Iskandar bersama kedua buah hatinya. Dia tampil feminin dengan dress putih model tali tipis. Selain itu, Jedar juga dinilai semakin cantik dengan hidung barunya.