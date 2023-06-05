Advertisement
TRAVEL

Awas Ketinggalan, Ini 6 Perlengkapan Wajib Dibawa saat Liburan ke Pantai

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |12:02 WIB
Awas Ketinggalan, Ini 6 Perlengkapan Wajib Dibawa saat Liburan ke Pantai
Pantai Greweng, Gunungkidul, DIY (Foto: Instagram/@muchmarco)
A
A
A

PANTAI jadi salah satu destinasi wisata paling dicari saat liburan tiba. Di mana kawasan ini cocok dikunjungi oleh berbagai kalangan, khususnya liburan bersama keluarga. Tak lupa juga membawa barang-barang yang diperlukan, agar tidak kerepotan nantinya.

Barang-barang yang wajib dibawa ke pantai ini akan sangat diperlukan. Apalagi saat liburan bersama keluarga, akan sangat membantu memenuhi kebutuhan Anda selama tamasya.

Berikut Okezone rangkumkan 6 perlengkapan yang wajib dibawa saat liburan ke pantai. Jangan sampai ketinggalan.

1. Uang

Saat pergi ke pantai, tentunya Anda harus menyiapkan uang. Baik dalam jenis fisik maupun elektronik seperti QRis atau kartu.

Namun pada umumnya pantai-pantai yang berada di daerah, masih menggunakan cash sebagai transaksinya.

Siapkan uang receh, karena di tempat wisata seperti pantai akan sangat dibutuhkan untuk sekadar membeli camilan hingga membayar tiket dan uang parkir jika membawa kendaraan pribadi.

Packing

Ilustrasi (Foto: Unsplash)

2. Pakaian (baju renang dan santai)

Ketika liburan jangan lupa untuk membawa pakaian yang dibutuhkan seperti baju renang atau pakaian santai. Keduanya sangat diperlukan, mengingat tempat wisata yang dikunjungi adalah pantai.

Pakaian renang sangat diperlukan, jika pantai yang dikunjungi diperbolehkan untuk berenang di pinggirnya.

Selain itu, gunakan juga peralatan keselamatan dan jangan bermain terlalu jauh dari batasan yang sudah diimbaukan.

Kemudian pakaian santai juga sangat dibutuhkan. Anda dapat mengenakan kaus, singlet, celana pendek. Kemudian bagi yang berhijab bisa memakai bahan pakaian mudah men yerap keringat, serta terpenting tidak menerawang.

Infografis Pantai Indrayanti

3. Pelindung (tabir surya, kacamata hitam, topi)

Liburan ke pantai wajib membawa pelindung diri dari sinar matahari, agar kulit Anda tidak mudah terbakar dan tetap sehat terjaga.

Maka jangan lupa membawa tabir surya, gunakan sebelum Anda terjun ke pantai. Bila perlu, oleskan setiap 30 menit sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Tak hanya tabir surya, memakai kacamata hitam dan topi juga merupakan bagian dari peralatan pelindung diri. Sehingga kulit Anda lebih aman dan terlindungi dari paparan sinar matahari yang berlebihan.

