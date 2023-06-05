Warning! Ini 6 Dampak Obesitas yang Harus Diwaspadai

SAAT ini banyak orang mengalami obesitas, mungkin akibat gaya hidup mager dan malas olahraga. Padahal obesitas jika diabaikan dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh.

Apalagi obesitas merupakan jembatan bagi berbagai penyakit tidak menular (PTM) yang berbahaya bagi tubuh. Bahkan penyakit tidak menular ini sering menyebabkan kematian.

Melihat kondisi demikian, maka perlu bagi kita semua untuk waspada dan mulai menerapkan pola hidup sehat dan meninggalkan perilaku tidak sehat yang menyebabkan berbagai dampak berbahaya bagi tubuh.

Berikut ini adalah beberapa dampak obesitas pada tubuh dikutip dari Kemkes.go.id, yang perlu diketahui oleh masyarakat, di antaranya adalah:

1. Asma

2. Kanker payudara

3. Perlemakan hati

4. Penyakit kandung empedu

5. Sleep Apnea atau henti napas waktu tidur

6. Penyakit jantung koroner