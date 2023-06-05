Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bahaya Penyakit Akibat Polusi Udara yang Harus Dihindari

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |21:08 WIB
Bahaya Penyakit Akibat Polusi Udara yang Harus Dihindari
Polusi udara bahayakan kesehatan (Foto: Healthsite)
A
A
A

KONDISI polusi udara di Jakarta saat ini disebut mengkhawatirkan. Kalau Anda tidak waspada, bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan.

Penyakit yang berkaitan dengan pernapasan begitu mengkhawatirkan akibat polusi udara. Dari mulai asma sampai ISPA bisa dialami siapa saja.

Polusi Udara

Berikut ini penjelasan tentang bahaya penyakit akibat polusi udara yang harus dihindari, yuk simak!

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

Beberapa gejala ISPA yang paling umum adalah batuk, pilek, dan diikuti demam. Dan dari berbagai faktor yang dapat mengakibatkan penyakit ini, polusi udara adalah salah satunya.

Penularan ISPA sangat mudah terjadi dan bisa menjangkit siapa saja. Bahkan, WHO mencatat bahwa ISPA jadi penyebab utama kematian penyakit menular di seluruh dunia, data menunjukkan ada hampir 4 juta orang meninggal setiap tahunnya karena ISPA.

Pneumonia

Penyakit paru-paru basah atau pneumonia diakibatkan oleh infeksi yang memicu peradangan (inflamasi) pada alveolus atau kantung udara pada salah satu bagian ataupun kedua paru-paru.

Penyakit ini bisa disebabkan infeksi jamur, virus, ataupun bakteri yang masuk ke dalam saluran pernapasan, terutama lewat udara yang sudah tercemar.

Biasanya, penyakit ini ditandai dengan demam, batuk, serta kesulitan bernapas. Pneumonia sendiri bisa menyerang orang dewasa maupun anak-anak.

Asma

Asthmatic bronchiale atau biasa dikenal sebagai asma merupakan penyakit kronis atau penyakit jangka panjang yang menyerang saluran pernapasan.

Gejala paling umum penyakit asma adalah sesak atau kesulitan bernapas pada penderitanya, yang disebabkan oleh penyempitan atau peradangan saluran pernapasan.

Selain sesak napas, penderita asma juga biasa mengalami gejala lain seperti batuk dan sesak dada. Karena saluran pernapasan pengidap asma lebih sensitif, paparan terhadap polusi punya dampak lebih besar.

