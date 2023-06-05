Kenali Yuk 9 Ciri-Ciri Asam Lambung Naik, Jangan Diabaikan!

SAAT asam lambung naik rasanya badan panas dingin. Perut sangat mual dan terasa mau muntah.

Selain itu seseorang yang mengalami penyakit asam lambung juga akan meresakan beberapa ciri atau gejala umum.

Dilansir WebMD, ciri-ciri umum asam lambung naik, apa saja?

1. Mulas dengan rasa sakit atau tidak nyaman seperti rasa terbakar yang mungkin berpindah dari perut atau dada, atau bahkan naik ke tenggorokan

2. Regurgitasi, rasa asam atau pahit yang masuk ke tenggorokan atau mulut

3. Kembung

4. Kotoran berdarah atau hitam atau muntah darah

5. Disfagia atau sensasi makanan tersangkut di tenggorokan

BACA JUGA:

6. Cegukan yang tak kunjung reda

BACA JUGA: