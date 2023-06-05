Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Yuk 9 Ciri-Ciri Asam Lambung Naik, Jangan Diabaikan!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:09 WIB
Kenali Yuk 9 Ciri-Ciri Asam Lambung Naik, Jangan Diabaikan!
Asam lambung naik (Foto: Health grades)
A
A
A

SAAT asam lambung naik rasanya badan panas dingin. Perut sangat mual dan terasa mau muntah.

Selain itu seseorang yang mengalami penyakit asam lambung juga akan meresakan beberapa ciri atau gejala umum.

Dilansir WebMD, ciri-ciri umum asam lambung naik, apa saja?

 asam lambung

1. Mulas dengan rasa sakit atau tidak nyaman seperti rasa terbakar yang mungkin berpindah dari perut atau dada, atau bahkan naik ke tenggorokan

2. Regurgitasi, rasa asam atau pahit yang masuk ke tenggorokan atau mulut

3. Kembung

4. Kotoran berdarah atau hitam atau muntah darah

5. Disfagia atau sensasi makanan tersangkut di tenggorokan

6. Cegukan yang tak kunjung reda

