Kenali Yuk 8 Tanda Tubuh Kebanyakan Gula, Salah Satunya Mudah Tersinggung!

TERNYATA kebanyakan gula di dalam tubuh memang tak baik. Sebab berbagai penyakit bisa menyerang kapan saja.

Kebanyakan gula dalam tubuh dalam artian di sini adalah gula tambahan alias bukan gula alami dari buah-buahan misalnya. Gula tambahan ini umumnya ada di berbagai makanan olahan.

Merujuk pada laporan Harvard Health Publishing, saat gula masuk ke dalam tubuh, sebagian besar akan dipecah dan diserap di usus kecil. Enzim khusus menyerang molekul yang lebih besar dan mengubahnya menjadi tiga gula sederhana yakni glukosa, galaktosa, dan fruktosa.

Jika kita mengonsumsi gula tambahan dalam jumlah banyak, seiring dari waktu ke waktu maka sel-sel dalam tubuh bisa jadi kebal terhadap insulin. Akhirnya muncul sebagai faktor risiko peradangan sistemik, diabetes tipe 2, dan kondisi kronis lainnya.

Supaya jangan sampai kebablasan, lalu apa saja tanda tubuh sudah kebanyakan gula? Melansir Everyday Health berikut tandanya.

1. Tambah lapar dan berat badan naik: Jika konsumsi banyak kalori ekstra melalui gula tambahan, membuat rasa lapar meningkat. Ini disebut sebagai salah satu tanda awalnya loh! “Gula itu memang memuaskan selera, tetapi tidak benar-benar memuaskan atau mengisi perut kita,” ahli gizi terdaftar, Keri Stoner-Davis, RDN.

2. Mudah tersinggung: Gelisah, mudah tersinggung dan murung terus-terusan, bukan hanya karena stres, tapi bisa juga jadi tanda kalau di tubuh itu sudah terlalu banyak gula. Studi yang diterbitkan pada Januari 2020 dalam jurnal Medical Hypotheses menunjukkan bahwa mengonsumsi gula tambahan bisa meningkatkan peradangan, memperburuk suasana hati, dan menyebabkan gejala depresi.

3. Kelelahan: Tanda ini muncul karena gula mudah diserap dan dicerna, jadi jika tubuh kita merasa lelah, itu bisa jadi karena jumlah gula yang dikonsumsi sehari-hari. “Gula adalah sumber energi yang sangat cepat, jadi terlepas dari berapa banyak yang kita makan, dalam 30 menit maka bisa merasa lapar lagi, kekurangan energi, atau mencari energi lagi,” jelas Keri.

4. Tekanan darah tinggi: Bagi orang yang sudah didiagnos menderita hipertensi, terlalu banyak gula tambahan dalam makanan selama ini memang bisa menjadi penyebabnya. Menurut penelitian mengonsumsi minuman manis, ada hubungan yang signifikan dengan tekanan darah tinggi dan risiko kejadian hipertensi yang lebih tinggi.

5. Jerawat: Lagi berjuang menghilangkan jerawat? American Academy of Dermatology menyarankan, coba kontrol berapa banyak tambahan gula yang dimakan sehari-hari. Sebab, kontrol glikemik punya peran penting dalam kesehatan kulit dan jerawat. Satu penelitian menunjukkan bahwa resistensi insulin, bisa memengaruhi perkembangan jerawat di kulit.

