Demi Kesehatan Keluarga, Sandra Dewi Selektif Pilih Obat hingga Vitamin

SANDRA Dewi begitu hati-hati menjaga kesehatan anak dan keluarga. Saat membeli obat-obatan dan vitamin, dirinya pun waspada.

Artis 39 tahun ini tergolong ibu yang mau repot dan pilih-pilih apotek. Kalau tidak, ia khawatir risikonya bisa membahayakan kesehatan.

"Jadi aku tuh selalu pilih-pilih saat mau beli obat, vitamin, atau suplemen. Aku harus beli di tempat yang memang terpercaya dan punya reputasi yang baik juga," ujar Sandra Dewi dalam keterangannya.

Sejak pandemi Covid-19, Sandra Dewi memanfaatkan layanan telemedicine hingga apotek online. Selain praktis, juga harus yang terpercaya.

"Pas pandemi kemarin aku merasakan banget manfaat layanan online. Misalnya anak aku jatuh, terus luka, aku tanya tuh ke dokter kenalan aku, ini obatnya apa ya, terus digigit serangga di taman, aku tanya pakai obat apa, jadi saat dokter kasih resep, kita langsung beliin obatnya," ucap dia.

Dia takut membeli produk kesehatan di sembarang tempat, baik toko offline maupun online. Makanya dia menjadikan satu toko langganan beli obat.