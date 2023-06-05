5 Cara Meningkatkan Kesehatan Usus, Salah Satunya Konsumsi Banyak Serat!

SISTEM pencernaan yang sehat sangat penting untuk dijaga. Namun sistem percernaan yang harus dijaga bukan hanya lambung saja, tapi juga usus.

Jangan salah, karena kesehatan usus itu memengaruhi setiap bagian lain dari tubuh, meliputi organ kulit, sistem kekebalan tubuh, siklus tidur, jantung, otak, dan yang lainnya.

Maka dari itu penting untuk menjaga kesehatan usus agar selalu baik. Bagaimana caranya? Mewarta Health Shots, intip dulu yuk lima cara untuk meningkatkan kesehatan usus yang bisa Anda terapkan.

1. Mengurangi processed foods: Alias makanan olahan, karena makanan olahan contohnya ham, sosis, bacon, smoked beef, makanan kalengan itu adalah tantangan berat untuk sistem pencernaan. Makanan olahan punya serat yang kecil, bikin makanan jenis ini sulit dicerna oleh pencernaan dan kadang memperparah tingkat keasaman pada usus.

2. Konsumsi lebih banyak serat: Mengapa? Karena asuan serat yang cukup dalam tubuh, artinya Anda menjaga kesehatan usus besar. Makanan yang mengandung serat bisa bantu membuat feses jadi lunak, dan mempercepat waktu transit lewat usus besar, hilangkan bakteri jahat, dan mencairkan efek dari senyawa beracun. Inilah penting untuk cukupi kebutuhan asupan sayur-sayuran hijau dan buah setiap hari.

3. Jangan lupakan probiotik: Karena sarat dengan bakteri menguntungkan yang memperkuat sistem antibodi tubuh dan membersihkan perut. Jika kekebalan tubuh optimal, tubuh bisa punya kekuatan optimal untuk mengurangi peradangan kronis dan membantu menyembuhkan usus bocor. Probiotik selain bisa didapat dari minuman khusus probiotik, bisa juga dari sayuran fermentasi (kimchi), kefir kelapa, dan suplemen probiotik.

