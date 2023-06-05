Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Meningkatkan Kesehatan Usus, Salah Satunya Konsumsi Banyak Serat!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |01:50 WIB
5 Cara Meningkatkan Kesehatan Usus, Salah Satunya Konsumsi Banyak Serat!
Makan serat (Foto: The kcthn)
A
A
A

SISTEM pencernaan yang sehat sangat penting untuk dijaga. Namun sistem percernaan yang harus dijaga bukan hanya lambung saja, tapi juga usus.

Jangan salah, karena kesehatan usus itu memengaruhi setiap bagian lain dari tubuh, meliputi organ kulit, sistem kekebalan tubuh, siklus tidur, jantung, otak, dan yang lainnya.

Maka dari itu penting untuk menjaga kesehatan usus agar selalu baik. Bagaimana caranya? Mewarta Health Shots, intip dulu yuk lima cara untuk meningkatkan kesehatan usus yang bisa Anda terapkan.

 sosis

1. Mengurangi processed foods: Alias makanan olahan, karena makanan olahan contohnya ham, sosis, bacon, smoked beef, makanan kalengan itu adalah tantangan berat untuk sistem pencernaan. Makanan olahan punya serat yang kecil, bikin makanan jenis ini sulit dicerna oleh pencernaan dan kadang memperparah tingkat keasaman pada usus.

2. Konsumsi lebih banyak serat: Mengapa? Karena asuan serat yang cukup dalam tubuh, artinya Anda menjaga kesehatan usus besar. Makanan yang mengandung serat bisa bantu membuat feses jadi lunak, dan mempercepat waktu transit lewat usus besar, hilangkan bakteri jahat, dan mencairkan efek dari senyawa beracun. Inilah penting untuk cukupi kebutuhan asupan sayur-sayuran hijau dan buah setiap hari.

 BACA JUGA:

3. Jangan lupakan probiotik: Karena sarat dengan bakteri menguntungkan yang memperkuat sistem antibodi tubuh dan membersihkan perut. Jika kekebalan tubuh optimal, tubuh bisa punya kekuatan optimal untuk mengurangi peradangan kronis dan membantu menyembuhkan usus bocor. Probiotik selain bisa didapat dari minuman khusus probiotik, bisa juga dari sayuran fermentasi (kimchi), kefir kelapa, dan suplemen probiotik.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement