Menikmati Pesona Dillem Wilis, Agrowisata Cantik Bernuansa Eropa di Trenggalek

Kampung Dillem Wilis di Trenggalek, Jawa Timur. (Instagram @glng_lang)

KAMPUNG Dillem Wilis merupakan destinasi agrowisata unik di Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Selain menyajikan pemandangan asri, kampung di kaki Gunung Wilis ini juga punya penuh bersejarah.

Kampung Dillem Wilis yang terletak di ketinggian 800 Meter di Atas Permukaan Laut (MDPL) menyajikan pemandangan alam yang indah dengan bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang masih terawat.

Dillem Wilis disebut juga sebagai Kampung Belanda dan sentra kopi Trenggalek. Juga ada perkebunan cengkeh dan peternakan sapi perah.

Dahulu, pemerintah kolonial Hindia Belanda membangunan pabrik pengolahan biji kopi di lahan seluas sekitar 40 hektare di Dillem Wilis.

Pabrik yang sudah berdiri sejak 1929 tersebut masih berfungsi sampai kini.