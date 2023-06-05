Jelajah Negeri di Atas Awan Magelang, Menikmati Golden Sunrise hingga Nge-Wedang Senja

PANORAMA indah pegunungan dengan suasana tenang di tengah udara segar dan dingin membuat wisata dataran tinggi menjadi favorit wisatawan yang datang ke Magelang, Jawa Tengah. Daerah yang dikelilingi tujuh gunung dan perbukitan ini bertabur hidden gem untuk healing.

Di antara hamparan perkebunan dan sawah di lereng gunung, inilah sejumlah spot negeri di atas awan dataran tinggi Magelang yang bisa Anda jelajahi seharian, sejak pagi hingga malam hari:

1. Berburu Sunrise di Silancur Highland

Nikmati sensasi sempurna pesona langit menjelang matahari terbit dari teras pandang bukit di lereng Gunung Sumbing ini. Apabila kabut sedang tak terlalu tebal, kita dapat pula memandang dengan jelas megahnya deretan Gunung Merbabu, Gunung Giyanti, Gunung Andong dan Gunung Telomoyo di arah timur, Gunung Merapi di tenggara serta Gunung Ungaran di timur laut.

Di puncak teras pandang Silancur Highland di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut (mdpl), kita bisa menanti sunrise sambil menyeruput kopi, teh maupun wedang. Ada beberapa meja dan kursi kayu yang disediakan di puncak bukit. Pastikan Anda sampai di tempat ini sebelum pukul 05.30 WIB agar tak ketinggalan momen golden sunrise!

“Waktu ideal untuk melihat sunrise pada Juni hingga Agustus karena cuaca relatif cerah saat kemarau,” kata Jarwo, pemilik Silancur Highland saat menyambut para peserta media fam trip Parador Hotels & Resorts, beberapa waktu lalu.

Silancur Highland di Magelang (MPI/Armydian Kurniawan)



Silancur Highland berjarak sekitar 19 km arah barat laut dari pusat Kota Magelang, tepatnya di Dusun Dadapan, Kabupaten Magelang.

Destinasi ini dilengkapi musala, kantin, kamar mandi, penginapan dan belasan spot foto instagramable seperti tema taman bunga hingga jembatan awan.

Tiket masuk ke tempat ini Rp5.000 hingga Rp15.000. Tarif penginapan mulai Rp500 ribu per malam untuk keluarga. Ada pilihan cottage maupun glamping. Di sini disediakan juga area kemping.

Pada malam hari saat cuaca cerah, kita bisa beruntung menyaksikan dengan jelas Milky way atau gugusan bintang yang membentang di langit sekaligus menyaksikan keindahan kerlap kerlip lampu Kota Magelang nun jauh di bawah sana.

2. Wisata Menembus Awan di Mangli Sky View

Mangli Sky View berlokasi tak jauh dari Silancur Highland ke arah barat. Sama-sama di lereng Gunung Sumbing namun di dataran yang lebih tinggi. Dari titik di ketinggian 1.570 mdpl ini jelas sekali terlihat Puncak Sumbing. Ada pos pendakian pertama di dekat sana.

Sarapan mi rebus atau sekadar duduk-duduk santai “di atas awan” sambil menyantap aneka gorengan di gardu pandang yang bermandi kabut pagi menjadi keasikan tersendiri.

Mangli Sky View di Magelang (MPI/Armydian Kurniawan)

Sejauh mata memandang tampak hamparan luas lahan pertanian dan perkebunan sumber utama penghasilan penduduk setempat. Kita juga dapat merasakan sensasi memetik sendiri sayuran segar ditemani para petani.

Mangli Sky View juga dilengkapi berbagai spot foto yang instagramable seperti menara lampu, gazebo, taman bunga dan jembatan bambu.

Tempat ini juga menyediakan pondok-pondok wisata, cottage, vila hingga camping ground untuk bermalam berikut aneka paket barbeque party. Tarif pondokan mulai Rp250 ribu hingga Rp350 ribu per malam sementara tarif kemping mulai Rp180 ribu.

Tempat ini hanya bisa dicapai dengan sepeda motor karena jalanan dusun yang kecil dan curam. Kita cukup membayar ojek Rp15.000 dari lokasi parkir kendaraan. Tarif parkir mobil Rp10.000.