Horor! 10 Urban Legend Jepang Paling Menyeramkan, Bikin Merinding

SETIAP negara memiliki urban legend atau legenda urban masing-masing. Kisah-kisah mistis tersebut bahkan ada yang dijadikan inspirasi film horor. Di sisi lain, juga jadi daya tarik wisata.

Jepang salah satu negara yang punya sederet urban legend menyeramkan. Beberapa film horor produksi lokal yang diangkat dari cerita urban lokal sukses di pasaran. Lewat film dan cerita-cerita komik, hantu-hantu Jepang bahkan terkenal sampai ke Indonesia.

Salah satunya adalah Sadako, hantu gadis remaja yang menurut cerita berasal dari era 1900-an.

BACA JUGA:

Berikut 10 legenda urban Jepang yang paling menyeramkan sebagaimana dilansir dari Listverse :

Okiku Doll

Boneka Okiku adalah sebuah boneka dengan mengenakan kimono setinggi 40 cm yang ditemukan di Kuil Mannenji di Iwamizawa, Hokkaido. Boneka ini ditemukan dalam keadaan rambut yang terpotong. Namun seiring berjalannya waktu, rambut boneka ini terus tumbuh.

Ilustrasi Okiku Doll

Menurut legenda, boneka ini pada awalnya adalah milik seorang gadis kecil bernama Okiku. Tragisnya, tidak lama Okiku meninggal dan arwahnya dipercaya masih bersemayam di dalam boneka kesayangannya itu. Hal itulah yang kemudian membuat rambut boneka itu terus tumbuh.

The Red Room Curse

The Red Room Curse diceritakan dengan kemunculan sebuah pop-up di laman komputer yang bertuliskan "Apakah anda suka kamar merah?". Setelah mengklik, serangkaian pertanyaan akan muncul hingga pada akhirnya namamu akan muncul dalam daftar.

Setelah namamu muncul, maka keesokan harinya kamu akan ditemukan tewas di dalam kamar dengan terdapat lukisan di dinding yang terbuat dari darahmu.

BACA JUGA:

Kutukan iklan Kleenex

Pada 1980 an, Kleenex merilis iklan dimana ada seorang gadis dan anak laki-laki berpakaian seperti raksasa kecil. Backsound iklan tersebut adalah "It's a Fine Day" karya Jane dan Barton.

Namun dalam bahasa asing, lagu itu dapat diartikan dengan "Mati, mati, semua orang dikutuk dan akan dibunuh". Alhasil, Kleenex menarik iklan tersebut.

Tidak lama setelah penarikan iklan tersebut, Keiko Matsuzaka sang aktris dalam iklan mendadak menjadi gila. Tidak hanya itu, seluruh kru yang terlibat dalam pembuatan iklan juga meninggal.

Jinmenken (Anjing berwajah manusia)

Jinmenken digambarkan sebagai seekor anjing yang memiliki wajah manusia. Mereka kerap berlari di jalanan Jepang dengan kecepatan supersonik. Jinmenken terkesan tidak berbahaya dan biasanya hanya berbicara untuk mengejek manusia.

BACA JUGA:

Berdasarkan berbagai teori, Jinmenken adalah seekor kera Jepang dengan bulu seperti anjing dan wajah manusia.

Fan Death

Fan Death dikisahkan bahwa jika kita menyalakan kipas angin sepanjang malam di kamar tidur, maka kita akan mati. Kisah ini bermula pada 1920 an. Saat itu orang-orang diperingatkan jika kipas dapat membuat mual, hipotermia, masalah pernapasan hingga kelumpuhan wajah.