Pesawat Terbesar di Dunia Layani Penerbangan ke Bali, Sandiaga Berharap Kunjungan Turis Meningkat

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno bersyukur pesawat komersil terbesar di dunia Airbus A380-800 milik Emirates sudah resmi melayani penerbangan ke Bali.

Pesawat Emirates A380 mendarat perdana di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali dari Bandara Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), pada Kamis 1 Juni 2023.

"Penerbangan super jumbo Emirates A380-800 ke Bali telah kita laksanakan, Alhamdulillah, " kata Sandiaga dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Sandiaga menyebutkan bahwa pesawat Emirates A380 melayani penerbangan rute Dubai-Denpasar pulang pergi 2 kali sehari dan 7 hari dalam seminggu. Sementara untuk tujuan ke Bali, sekarang ini ditambah seat capacity-nya dengan badan berbadan lebar super.