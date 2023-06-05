Depok dan Surakarta Masuk Jejaring Kota Kreatif UNESCO, Sandiaga: Selamat Menyiapkan Diri

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa Depok, Jawa Barat dan Surakarta, Jawa Tengah masuk dalam nominasi anggota Jejaring Kota Kreatif UNESCO 2023, mewakili Indonesia.

Hal itu berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengusulan Nominasi Anggota Jejaring Kota Kreatif UNESCO 2023.

"Selamat untuk Surakarta dan Depok. Selamat menyiapkan diri untuk bergabung memasuki Jejaring Kota Kreatif UNESCO," katanya dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Sandiaga menjelaskan, terpilihnya Surakarta dan Depok sebagai nominasi anggota Jejaring Kota Kreatif UNESCO 2023 berdasarkan dari hasil pengisian formulir aplikasi UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Serta diadakan pula wawancara terhadap perwakilan enam kabupaten/kota yang ditunjuk menjadi nominasi.

Menurutnya, Surakarta masuk anggota nominasi untuk bidang kerajinan dan seni rakyat. Sedangkan Depok untuk bidang kreatif seni media. Di mana keduanya sudah melewati tahapan-tahapan seleksi dari pihak UCCN.

"Kami mengapresiasi karena penilaiannya cukup detail dan terkadang melelahkan, " katanya.

Di mana sebelumnya terdapat empat kota lainnya yang masuk dalam nominasi UNESCO Creative Cities Network, yaitu Ponorogo sebagai Kota Kerajinan dan Kesenian, Bantul sebagai Kota Kreatif Dunia, dan Salatiga jadi Kota Gastronomi.