Mengenal Taber Laot, Tradisi Syukuran Hasil Alam ala Warga Bangka Belitung

WARGA di Desa Rambat, Kecamatan Simpangteritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar tradisi Taber Laot sebagai bentuk wujud syukur atas hasil alam.

Kegiatan dalam rangka melestarikan tradisi leluhur tersebut turut difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

"Fasilitasi tradisi ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya pelestarian adat dan budaya lokal sebagai aset kekayaan daerah dan diharapkan ke depan bisa menjadi salah satu daya tarik wisata berbasis sejarah dan budaya yang saat ini sedang kita kembangkan," kata Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming seperti dilansir dari ANTARA, Selasa (6/6/2023).

Ia mengatakan tradisi pesta adat Taber Laot Desa Rambat salah satu ekspresi kebudayaan warga setempat, sebagai wujud syukur atas hasil alam yang telah dilimpahkan kepada masyarakat setempat selama setahun terakhir.

Dalam pelaksanaannya, Taber Laot diawali dengan memanjatkan doa bersama-sama kepada Tuhan demi keselamatan, khususnya untuk para nelayan, agar dijauhkan dari berbagai bahaya saat menjalankan berbagai aktivitas di laut, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian pertunjukan seni tradisional dan hiburan modern.

Bong Ming Ming mengatakan Bangka Barat memiliki kekayaan adat istiadat yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain di Bumi Serumpun Sebalai, julukan Provinsi Babel.

"Adanya Taber Laot ini melegitimasi bahwa Kabupaten Bangka Barat adalah satu-satunya kabupaten di Babel yang paling kaya adat istiadat dan budaya warisan leluhur yang sampai saat ini masih dijalankan warga," katanya.

Taber Laot di Pantai Keranji sebagai salah satu keanekaragaman budaya ini juga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para pelancong untuk dapat hadir menyaksikannya.