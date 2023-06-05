Catat! Ini Alasannya Kenapa Balikpapan Dijuluki Kota Beriman

BALIKPAPAN merupakan kota terbesar kedua di Kalimantan Timur (Kaltim) setelah Samarinda. Dikenal sebagai pusat bisnis dan industri, Balikpapan memiliki julukan Kota Beriman.

Lantas kenapa Balikpapan dijuluki Kota Beriman?

Melansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, slogan Beriman yang ditabalkan pada Kota Balikpapan adalah akronim dari Bersih, Indah, Aman dan Nyaman.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan direncanakan sebagai Pusat Kegiatan Nasional Kaltim yang melayani wilayah Provinsi Kalimantan Timur, nasional dan internasional dengan arah ruang wilayah mengarah ke kawasan Perdagangan dan Jasa Regional, dan Industri Pengolahan.

Arah dan tujuan pengembangan ruang kota tergambar dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 - 2032, yang mana saat ini tengah dalam tahap peninjauan kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Kemudian di dalam Perda tersebut, tergambar tujuan dari penataan ruang kota, yakni sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional dengan tetap menjaga kualitas lingkungannya.

Adanya bandar udara internasional dan Kawasan Industri Kariangau (KIK) sangat mendukung tujuan dari penataan ruang kota balikpapan itu sendiri.

KIK yang berada di kawasan pesisir sangat menguntungkan, karena mempermudah investor dalam mengangkut dan mendistribusikan produknya dari dan ke Balikpapan.