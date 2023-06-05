Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bangga! Indonesia Peringkat Pertama Global Muslim Travel Index 2023, Ini Kata Sandiaga Uno

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |13:02 WIB
Bangga! Indonesia Peringkat Pertama Global Muslim Travel Index 2023, Ini Kata Sandiaga Uno
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
INDONESIA berhasil meraih predikat Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023 dalam Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 di Singapura.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, semula pihaknya tengah menargetkan pada 2025 Indonesia berada di peringkat pertama sebagai Global Muslim Travel Index. Namun, ternyata hal itu diraih secara cepat, yakni pada 2023 sudah memenuhi target.

"Saya tadinya menargetkan 2025 (meraih peringkat pertama), ternyata di 2023 ini tim yang mempersiapkan berhasil mengeksekusi beberapa program-program andalan kita. Sehingga kita pada akhirnya ada di posisi pertama, dan ini merupakan sebuah prestasi," kata Sandiaga dalam keterangan resminya.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Kemenparekraf)

Mantan Wagub DKI Jakarta itu menambahkan, pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pihak-pihak terkait, khususnya Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Halal In Travel, Mastercard Crescent, dan lainnya.

Melalui kolaborasi yang terjalin ini, kata Sandiaga, PPHI mampu menyabet dua penghargaan sekaligus, antara lain Stakeholder Awareness Campaign of The Year dari Mastercard Crescent Rating GMTI Awards dan Stakeholder Awareness Campaign of the year dari Halal In Travel Awards 2023.

