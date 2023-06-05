Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Punya Ombak Menantang, Pulau Simeulue Spot Favorit Turis Asing Berselancar

Antara , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |06:02 WIB
Punya Ombak Menantang, Pulau Simeulue Spot Favorit Turis Asing Berselancar
Wisatawan berselancar di Pantai Matanurung, Simeulue, Aceh (Foto: ANTARA/Ade Irwansyah)
SERATUSAN wisatawan mancanegara mengunjungi wisata pantai Desa Matanurung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, Aceh, untuk berselancar ombak atau surfing.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Simeulue, Asmanuddin menjelaskan, selama sepekan terakhir tercatat 112 wisatawan mancanegara (wisman) mengunjungi pantai yang terkenal dengan objek wisata selancar karena ombaknya.

"Objek wisata selancar di Pantai Matanurung semakin diminati wisatawan mancanegara negara. Dalam sepekan terakhir ini saja ada 112 wisatawan mancanegara berkunjung ke tempat tersebut," ungkap Asmanuddin melansir ANTARA.

Infografis Wisata Bawah Laut Indonesia

Menurut dia, tidak hanya di Pantai Matanurung, wisatawan asing juga menyukai sejumlah pantai lainnya di Pulau Simeulue. Selain keindahan alamnya, pantai di Pulau Simeulue memiliki gelombang yang cocok untuk mereka yang hobi berselancar ombak.

"Wisatawan mancanegara tersebut juga tertarik berkunjung karena pantainya masih alami dan terjaga dengan baik. Tentunya, ini menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Simeulue mengembangkan wisata pantai, khususnya selancar ombak," tuturnya.

Selain turis mancanegara, wisatawan domestik atau nusantara juga banyak mengunjungi Pulau Simeulue dalam sepekan terakhir. Apalagi pada akhir pekan, ada libur panjang beberapa hari.

