HOME WOMEN TRAVEL

Rumah Kuno Peninggalan Belanda di Bangka Tengah Resmi Jadi Cagar Budaya

Antara , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |04:45 WIB
Rumah Kuno Peninggalan Belanda di Bangka Tengah Resmi Jadi Cagar Budaya
Bangunan kuno peninggalan Belanda di Bangka Tengah jadi cagar budaya (Foto: ANTARA/Ahmadi)
PEMERINTAH Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menetapkan rumah kuno yang saat ini menjadi gedung perpustakaan daerah itu sebagai bangunan cagar budaya.

"Dulu gedung perpustakaan itu sempat dijadikan kantor keresidenan pada zaman kolonial, itu bangunan bersejarah dan atas dasar itu pula kita tetapkan sebagai cagar budaya," kata Kepala Disbudparpora Bangka Tengah, Zainal, sebagaimana dikutip dari ANTARA.

Ia menjelaskan, ditetapkannya gedung kuno itu sebagai bangunan cagar budaya agar terus dilestarikan dan berdiri kokoh sesuai dengan aslinya, sehingga bisa menjadi objek vital yang memberikan edukasi sejarah dari generasi ke generasi.

Infografis Tren Traveling 2023

"Dalam waktu dekat bangunan kuno yang saat ini menjadi gedung perpustakaan itu segera dibenahi, karena perpustakaan sudah memiliki kantor baru," ujarnya.

Setelah gedung itu dikosongkan, kata Zainal nanti pengelolaan ke depannya diserahkan sepenuhnya kepada Disbudparpora Bangka Tengah.

"Pengelolaan ke depannya ada di kita, maka tahun ini kita berencana menyiapkan anggaran untuk pembenahan gedung sebagaimana layaknya bangunan cagar budaya," ucap Zainal.

Sementara, Kepala Bidang Pariwisata Disbudparpora Bangka Tengah, Budi Randa mengatakan, gedung perpustakaan daerah yang terletak persis di jantung Kota Koba itu memiliki lini masa sejarah yang cukup panjang.

