Resep Membuat Kue Apem dari Nasi Sisa, Biar Gak Mubazir!

Resep Membuat Kue Apem dari Nasi Sisa, yang akan dipaparkan dalam artikel ini, tentunya menarik untuk diketahui.

Ya, tak melulu nasi goreng, nasi sisa semalam juga bisa diolah jadi kudapan kue yang lezat. Bagi Anda yang sering memiliki sisa nasi dan terbuang begitu saja, tentunya membuat kue apem dari nasi sisa ini jadi ide cerdas agar tak membuang-buang makanan.

Bagi yang ingin mencobanya dan penasaran dengan citarasa dari kue apem ini, langsung saja intip resepnya di dalam artikel ini, dilansir dari akun laman Instagram @lysa_tangkulung, Senin (5/6/2023).

Bahan-bahan:

150 gram nasi matang

150 gram tepung beras

150 gram tepung terigu protein sedang

200 gram gula pasir

½ sdt garam

(Resep Membuat Kue Apem dari Nasi Sisa, Foto: Instagram @lysa_tangkulung)



200 ml santan instant

300 ml air mineral

1 ½ sdt ragi instant

1 sdt vanili bubuk

Pasta atau pewarna

