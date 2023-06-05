Gaya Hot Mutia Ayu Pakai Tanktop saat Berjemur, Body Goals Bikin Salfok!

ISTRI mendiang Glenn Fredly, Mutia Ayu tengah menjadi sorotan netizen belakangan ini. Ini lantaran penampilan Mutia Ayu yang makin seksi.

Ibu satu anak itu terlihat makin percaya diri memamerkan body goals lewat foto-foto yang diunggahnya di Instagram pribadi. Salah satu yang mencuri perhatian gayanya saat berjemur belum lama ini.

Penampilan Mutia Ayu terlihat memukau saat pose di bawah sinar matahari. Dia memakai tanktop yang dipadukan dengan celana pendek dan sneakers putih.

Mutia Ayu berpose dengan kepala menhadap langit sambol menutup mata. Auranya seksinya begitu terpancar, terlebih body goals Mutia Ayu terpampang nyata di di bawah sinar matahari.