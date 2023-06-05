Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Hot Mutia Ayu Pakai Tanktop saat Berjemur, Body Goals Bikin Salfok!

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |00:07 WIB
Gaya Hot Mutia Ayu Pakai Tanktop saat Berjemur, Body Goals Bikin Salfok!
Mutia Ayu (Foto: @mutia_ayuu/Instagram)
A
A
A

ISTRI mendiang Glenn Fredly, Mutia Ayu tengah menjadi sorotan netizen belakangan ini. Ini lantaran penampilan Mutia Ayu yang makin seksi.

Ibu satu anak itu terlihat makin percaya diri memamerkan body goals lewat foto-foto yang diunggahnya di Instagram pribadi. Salah satu yang mencuri perhatian gayanya saat berjemur belum lama ini.

Mutia Ayu

Penampilan Mutia Ayu terlihat memukau saat pose di bawah sinar matahari. Dia memakai tanktop yang dipadukan dengan celana pendek dan sneakers putih.

Mutia Ayu berpose dengan kepala menhadap langit sambol menutup mata. Auranya seksinya begitu terpancar, terlebih body goals Mutia Ayu terpampang nyata di di bawah sinar matahari.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/612/2960072/potret-mutia-ayu-pamer-body-goals-janda-mendiang-glenn-fredly-masih-jadi-idaman-netizen-dm1ZZicgPb.jpg
Potret Mutia Ayu Pamer Body Goals, Janda Mendiang Glenn Fredly Masih Jadi Idaman Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/02/194/2824230/mutia-ayu-pamer-body-goals-bak-gitar-spanyol-terbalut-baju-renang-sage-makin-hot-K2GXKYg17U.jpg
Mutia Ayu Pamer Body Goals bak Gitar Spanyol Terbalut Baju Renang Sage, Makin Hot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/29/194/2822099/potret-mutia-ayu-pakai-swimsuit-pamer-body-bak-gitar-spanyol-netizen-mulai-meresahkan-bPritqNRoq.jpg
Potret Mutia Ayu Pakai Swimsuit Pamer Body bak Gitar Spanyol, Netizen: Mulai Meresahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/23/194/2818728/7-potret-terbaru-mutia-ayu-yang-makin-hot-body-goals-bikin-gagal-fokus-sxfiESgXkX.jpg
7 Potret Terbaru Mutia Ayu yang Makin Hot, Body Goals Bikin Gagal Fokus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/22/194/2750777/potret-mutia-ayu-bermandikan-sinar-tampilan-hot-bikin-banjir-pujian-CwFwCdOtwW.jpg
Potret Mutia Ayu Bermandikan Sinar, Tampilan Hot Bikin Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/16/194/2746887/6-potret-terbaru-mutia-ayu-janda-glenn-fredly-makin-hot-5slfXcRMEu.jpg
6 Potret Terbaru Mutia Ayu, Janda Glenn Fredly Makin Hot!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement