HOME WOMEN FASHION

6 Gaya Jessica Kakak Rebecca Klopper, Cantik dan Hot!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |22:00 WIB
6 Gaya Jessica Kakak Rebecca Klopper, Cantik dan Hot!
Jessica Klopper (Foto: Instagram/@jessicaklppr)
A
A
A

NAMA Rebecca Klopper masih mencuri perhatian terkait video syur yang diduga mirip dirinya. Karena kasus itu, sejumlah orang terdekat Rebecca ikut terseret, salah satunya adalah sang kakak, Jessica Klopper.

Banyak orang yang penasaran dengan sosok kakak Rebecca yang ternyata memiliki paras yang tak kalah cantik dengan dirinya. Dalam akun Instagramnya, banyak netizen yang meminta Jessica klarifikasi terkait video yang diduga mirip sang adik.

Jessica sendiri aktif di media sosial. Hingga kini dia sudah memiliki 77,8 ribu pengikut. Dia banyak mengunggah aktivitasnya.

Penasaran seperti apa paras cantik Jessica Klopper? Berikut ulasannya, Senin (5/6/2023).

1. Tampil stunning dengan lipstik merah merona

Jessica Klopper

Potret cantik Jessica memakai tube top warna putih dengan aksesori kalung dan tampilan rambut pirang. Tampilannya terlihat stunning dengan makeup tebal dan lipstik merah merona. Foto Jessica di foto ini disebut bak pinang dibelah dunia dengan Rebecca.

"Mirip Becca banget," kata tifaa***

"Gue kira slide pertama Becca," tambah @oliviaa***

2. Pose di atas genteng

Jessica Klopper

Jennifer sendiri memilih tubuh berisi yang membuatnya makin seksi. Tak heran bila dia kerap menunjukkan bentuk keseksiannya. Seperti di foto ini saat dia pose duduk di atas genteng, dia memakai tanktop hijau yang dipadukan dengan satu set outer dan celana motif. Tampilan rambutnya diikat dan dicurly. Cantik banget.

3. Pose tiduran

Jessica Klopper

Momen Jessica Klopper saat menikmati musim panas sambil piknik. Dia tampil seksi memakai crop top putih yang dipadukan dengan blue jeans. Nampak beberapa makanan disampingnya saat dia pose tiduran beralaskan kain putih. Pose sambil menutup wajahnya seakan menghalau panas matahari, gayanya begitu menggoda.

"Awas disemutin, manisnya ngalahin madu," komen @arif***

"Cantik banget," tambah @nopit***

