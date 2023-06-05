5 Gaya Gamer Cantik BTR Valezka, Bikin Netizen Salfok saat Nonton Formula E!

SEDERET gamer cantik kerap mencuri perhatian netizen. Salah satunya BTR Valezka, talent cantik Bigetron Esports.

Perempuan bernama lengkap Juanita Zelia Valezka Tanjung ini kerap membuat netizen gagal fokus karena penampilannya. Tak hanya cantik, Valezka juga memiliki gaya modis dan seksi.

Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @btr_valezka, Senin (5/6/2023).

1. Pakai baju sobek-sobek tetap cantik!





Pertama ada potret Valezka saat nonton balapan Formula E di sirkuit Ancol, Jakarta. Valezka tampil cantik mengenakan blouse model shoulder cut out berwarna putih garis dan kerah biru.

Berpose di tribun, dia menebar senyum manis ke kamera. Pesona Valezka sukses bikin netizen terpesona! Ada juga netizen yang salfok alias salah fokus dengan baju Valezka.

"Cantiknya kelebihan ini mah," puji @d_yud***

"LEKA BAJUNYA PADA SOBEK SEMUA BUKAN LEK??," tanya @mhmm***

"gembelnya cakep uyy😂," celetuk @zacky***

2. Kece dan cantik pakai jaket merah





Berkitnya ada Valezka mengenakan jaket merah saat jadi Ambassador Esports timnas Indonesia untuk SEA Games 2023. Dia tampak cantik berpose tersenyum manis ke kamera.

3. Cantik saat tampil feminin

Berikutnya ada gaya BTR Valezka model cewek feminin saat hangout. Dia mengenakan outfit cross halter top berwarna putih yang juga membuat penampilannya terlihat modis.

Selain itu, dia tampak cantik dengan gaya rambut panjang yang dikuncir dan gerai ke depan. Duduk manis, BTR Valezka tebar pesona dengan senyum manisnya yang bikin netizen menyebut kecantikannya bak bidadari, setuju?

"Bukan terpesona,malah ke melayang sih," kata @ilhhamr***

"kameranya trlalu ke selatan hingga cantiknya gabisa di utarakan," gombal @robyzak***

"Gua kira cuma hayalan/dongeng, ternyata emang bener ada bidadari di dunia ini, salah satunya ini," ungkap @dmsbk***