HOME WOMEN FASHION

3 Penampakan Yuki Kato Jadi Groomsmen, Gagah dan Cantik!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:30 WIB
3 Penampakan Yuki Kato Jadi Groomsmen, Gagah dan Cantik!
Yuki Kato, (Foto: Instagram @yukikt)
A
A
A

BELUM lama usai bertugas jadi pengiring pengantin wanita, bridemaids dari artis Enzy Storia. Kini, Yuki Kato kembali bertugas menjadi pendamping pengantin.

Kali ini, Yuki kembali bertugas menjadi pendamping pengantin untuk salah satu sahabat karibnya. Namun uniknya, bukan jadi bridemaids dengan tampilan cantik berbalut gaun dress. Yuki justru tampil ‘ganteng’, gagah dalam balutan jas formal karena kini Yuki bertugas sebagai groomsmen.

Meski begitu, kecantikan Yuki Kato masih tampak tetap terpancar. Penasaran seperti apa potretnya? Berikut di antaranya, dilansir dari akun Instagram miliknya, @yukikt, Senin, (5/6/2023).

1.Gagah sekaligus cantik: Mengenakan setelan kemeja putih dipadu jas hitam slim fit formal dan celana panjang berwarna senada, bikin bintang Cantik Cantik Monyet tersebut tampak sama gagah seperti groomsmen lainnya.

Dalam potret ini, pesona Yuki Kato justru masih tampak begitu terpancar. Pakai jas formal, wajah cantik Yuki tetap dipulas sedikit riasan dan rambut panjangnya distyling simpel, gaya kuncir kuda.

2.Cantik sendiri!: Dalam potret hitam putih ini, Yuki Kato tampak berfoto dengan mempelai pria bersama groomsmens yang semuanya terdiri dari laki-laki yang mengenakan setelan jas serupa dengannya.

Jadi satu-satunya perempuan, Yuki stand-out dan memesona di antara para pria tampan dan gagah.

Halaman:
1 2
      
