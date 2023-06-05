Bak Rakyat Biasa, Begini Gaya Santai Sandiaga Uno Nonton Konser Musik

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno jadi salah satu pencinta musik yang tak melewatkan kesempatan untuk menonton langsung gelaran konser musik jazz terbesar se-Asia Tenggara, Java Jazz Festival 2023 baru-baru ini.

Datang sebagai penonton, Sandiaga yang biasanya lebih sering terlihat bergaya resmi dengan kemeja Batik, seragam Kementerian, atau setelan jas formal. Kali ini terlihat santai, casual bak rakyat biasa pada umumnya.

Dari pantauan MNC Portal di lokasi, Sandi terlihat fresh dan edgy, dalam balutan kaus merchandise warna putih yang dipadukan dengan celana hitam. Gayanya makin stylish dengan sepasang sneakers yang didominasi warna hijau dan krem.

(Foto: MPI/ Syifa)

Dia pun sempat berkeliling ke beberapa stage untuk melihat penampilan dari para musisi. Kedatangan Sandi kali ini, juga terlihat mencuri perhatian para pengunjung. Banyak dari pengunjung yang ingin meminta foto dengan sang Menparekraf tersebut.