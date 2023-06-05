Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Bak Rakyat Biasa, Begini Gaya Santai Sandiaga Uno Nonton Konser Musik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:30 WIB
Bak Rakyat Biasa, Begini Gaya Santai Sandiaga Uno Nonton Konser Musik
Menparekraf Sandiaga Uno, (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno jadi salah satu pencinta musik yang tak melewatkan kesempatan untuk menonton langsung gelaran konser musik jazz terbesar se-Asia Tenggara, Java Jazz Festival 2023 baru-baru ini.

Datang sebagai penonton, Sandiaga yang biasanya lebih sering terlihat bergaya resmi dengan kemeja Batik, seragam Kementerian, atau setelan jas formal. Kali ini terlihat santai, casual bak rakyat biasa pada umumnya.

Dari pantauan MNC Portal di lokasi, Sandi terlihat fresh dan edgy, dalam balutan kaus merchandise warna putih yang dipadukan dengan celana hitam. Gayanya makin stylish dengan sepasang sneakers yang didominasi warna hijau dan krem.

(Foto: MPI/ Syifa) 

Dia pun sempat berkeliling ke beberapa stage untuk melihat penampilan dari para musisi. Kedatangan Sandi kali ini, juga terlihat mencuri perhatian para pengunjung. Banyak dari pengunjung yang ingin meminta foto dengan sang Menparekraf tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/612/3013839/potret-mesra-rio-haryanto-lamar-athina-papadimitriou-keponakan-sandiaga-uno-kmTNfPTmwW.jpg
Potret Mesra Rio Haryanto Lamar Athina Papadimitriou, Keponakan Sandiaga Uno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/612/2990637/yayasan-manbaul-khairat-bersyukur-terima-santunan-dari-iwapi-bermanfaat-bagi-anak-yatim-dan-duafa-itFlp8SSKZ.jpg
Yayasan Manbaul Khairat Bersyukur Terima Santunan dari IWAPI, Bermanfaat bagi Anak Yatim dan Duafa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/612/2990618/beri-santunan-untuk-1500-anak-yatim-dan-duafa-ketum-iwapi-gak-usah-war-takjil-kita-war-sedekah-fSNSmCcUQr.jpg
Beri Santunan untuk 1500 Anak Yatim dan Duafa, Ketum IWAPI: Gak Usah War Takjil, Kita War Sedekah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/612/2990595/sandiaga-uno-puji-kegiatan-berbagi-kasih-iwapi-bersama-1500-anak-yatim-dan-duafa-07sYuIBnmn.jpg
Sandiaga Uno Puji Kegiatan Berbagi Kasih IWAPI Bersama 1500 Anak Yatim dan Duafa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/298/2945030/keseruan-sandiaga-uno-santap-ayam-pramugari-dan-sie-reuboh-saat-berkunjung-ke-aceh-RQqlqqT8H7.jpg
Keseruan Sandiaga Uno Santap Ayam Pramugari dan Sie Reuboh saat Berkunjung ke Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/612/2910561/indonesia-alami-krisis-pekerja-digital-sandiaga-uno-dorong-generasi-muda-untuk-terlibat-0oPdiS8QG4.jpeg
Indonesia Alami Krisis Pekerja Digital, Sandiaga Uno Dorong Generasi Muda untuk Terlibat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement