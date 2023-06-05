Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Lirik Lagu Shopee Maszeh Happy Asmara Disukai Penggemar, Baru Rilis Langsung Melejit!

Imam Rachmawan , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:45 WIB
Lirik Lagu Shopee Maszeh Happy Asmara Disukai Penggemar, Baru Rilis Langsung Melejit!
Video musik atau MV Happy Asmara - Shopee Maszeh di YouTube sudah ditonton hampir 3 juta kali. (Foto: YouTube Happy Asmara)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini, industri dangdut Indonesia digemparkan oleh lagu terbaru yang dirilis oleh Happy Asmara. Penyanyi cantik asal Kediri tersebut meluncurkan lagu terbarunya yang dalam waktu sekejap langsung meroket di jagat media sosial.

Kali ini, Happy merilis lagu Shopee Maszeh yang dilantunkannya dalam bahasa Jawa. Dengan irama yang tidak asing lagi di telinga para pencinta musik dangdut, lagu ini seakan mendapat tempat spesial di hati masyarakat indonesia.

Buktinya, di hari peluncuran lagu terbaru Happy tersebut, hashtag #ShopeeMaszeh berhasil trending #1 di Twitter selama lebih dari 40 jam.

Selain itu, hanya dalam waktu sehari setelah dirilis, video musik atau MV Happy Asmara - Shopee Maszeh di YouTube sudah ditonton hampir 3 juta kali. Hingga Senin (5/6), video tersebut pun sudah menerima hampir 10.000 komentar dari warganet dan disukai oleh lebih dari 17.000 akun.

Sama viralnya dengan videonya di YouTube, hingga Senin (5/6), MV Shopee Maszeh yang diunggah Happy Asmara di akun TikTok-nya juga sudah mencapai lebih dari 30 juta views.

Lagu Shopee Maszeh tidak hanya bisa didengarkan di YouTube. Kini, lagu terbaru Happy Asmara itu juga sudah mulai diputar di berbagai radio, baik di kota-kota besar seperti Jakarta hingga ke berbagai pelosok di daerah.

Berikut lirik lagu Shopee Maszeh yang dipopulerkan Happy Asmara.

Lirik Lagu Shopee Maszeh - Happy Asmara

Tuku opo wae

(Beli apa saja)

Shopee Shopee maszeh

(Shopee Shopee Mas)

Mesti gratis ongkir

(Pasti gratis ongkir)

Shopee Shopee maszeh

(Shopee Shopee Mas)

Nggon blonjo sing mantep

(Tempat belanja yang mantap)

Shopee Shopee maszeh

(Shopee Shopee Mas)

Shopee maszeh!

(Shopee Mas!)

Ning Shopee pi pi pi

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186208//dahsyatnya_weekend-rHvp_large.jpeg
ST12 hingga Nella Kharisma Meriahkan Dahsyatnya Weekend di Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/205/3184859//happy_asmara_di_anugerah_penggerak_nasional-ayjq_large.JPG
Happy Asmara Buka Acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507//happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167764//happy_asmara-xp7D_large.JPG
Happy Asmara Isyaratkan Keguguran, Curhatannya Bikin Mewek Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/598/3150139//dahsyat_spektakuler-ORVx_large.jpg
Armada hingga Happy Asmara Ramaikan Dahsyat Spektakuler di Mojokerto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/205/3143341//dahsyatnya_weekend-GWdT_large.jpg
Armada dan Happy Asmara Seru-Seruan Bareng di Dahsyatnya Weekend
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement