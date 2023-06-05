Lirik Lagu Shopee Maszeh Happy Asmara Disukai Penggemar, Baru Rilis Langsung Melejit!

Video musik atau MV Happy Asmara - Shopee Maszeh di YouTube sudah ditonton hampir 3 juta kali. (Foto: YouTube Happy Asmara)

JAKARTA - Baru-baru ini, industri dangdut Indonesia digemparkan oleh lagu terbaru yang dirilis oleh Happy Asmara. Penyanyi cantik asal Kediri tersebut meluncurkan lagu terbarunya yang dalam waktu sekejap langsung meroket di jagat media sosial.

Kali ini, Happy merilis lagu Shopee Maszeh yang dilantunkannya dalam bahasa Jawa. Dengan irama yang tidak asing lagi di telinga para pencinta musik dangdut, lagu ini seakan mendapat tempat spesial di hati masyarakat indonesia.

Buktinya, di hari peluncuran lagu terbaru Happy tersebut, hashtag #ShopeeMaszeh berhasil trending #1 di Twitter selama lebih dari 40 jam.

Selain itu, hanya dalam waktu sehari setelah dirilis, video musik atau MV Happy Asmara - Shopee Maszeh di YouTube sudah ditonton hampir 3 juta kali. Hingga Senin (5/6), video tersebut pun sudah menerima hampir 10.000 komentar dari warganet dan disukai oleh lebih dari 17.000 akun.

Sama viralnya dengan videonya di YouTube, hingga Senin (5/6), MV Shopee Maszeh yang diunggah Happy Asmara di akun TikTok-nya juga sudah mencapai lebih dari 30 juta views.

Lagu Shopee Maszeh tidak hanya bisa didengarkan di YouTube. Kini, lagu terbaru Happy Asmara itu juga sudah mulai diputar di berbagai radio, baik di kota-kota besar seperti Jakarta hingga ke berbagai pelosok di daerah.

Berikut lirik lagu Shopee Maszeh yang dipopulerkan Happy Asmara.

Lirik Lagu Shopee Maszeh - Happy Asmara

Tuku opo wae

(Beli apa saja)

Shopee Shopee maszeh

(Shopee Shopee Mas)

Mesti gratis ongkir

(Pasti gratis ongkir)

Shopee Shopee maszeh

(Shopee Shopee Mas)

Nggon blonjo sing mantep

(Tempat belanja yang mantap)

Shopee Shopee maszeh

(Shopee Shopee Mas)

Shopee maszeh!

(Shopee Mas!)

Ning Shopee pi pi pi