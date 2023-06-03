Penumpang di Bandara Juanda Naik saat Libur Panjang, Jakarta dan Makassar Destinasi Terbanyak

JUMLAH penumpang yang menggunakan jasa angkutan di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur meningkat saat pelaksanaan liburan panjang bertepatan dengan libur Hari Lahir Pancasila, cuti bersama, dan Hari Raya Waisak pada akhir pekan lalu.

Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Juanda Surabaya, Yuristo Ardhi Hanggoro mengatakan, setiap Jumat atau menjelang akhir pekan biasanya trafik lebih tinggi dibanding hari biasa.

"Liburan panjang Hari Lahir Pancasila, cuti bersama, dan Hari Raya Waisak pada akhir pekan ini jumlah penumpang meningkat. Tercatat pada Rabu, 31 Mei 2023 jumlah penumpang mencapai 43.147 orang dari rata-rata harian selama Mei sebanyak 41.881 orang penumpang," ujarnya.

Ia mengatakan, data lima hari terakhir jumlah penumpang di Bandara Internasional Juanda mengalami kenaikan, yaitu pada Jumat, 26 Mei 2023 sebanyak 42.212 penumpang, Sabtu, 27 Mei 2023 sebanyak 38.274 penumpang, Minggu, 28 Mei 2023 sebanyak 42.250 penumpang, Senin, 29 Mei 2023 sebanyak 38.964 penumpang dan Selasa, 30 Mei 2023 sebanyak 36.063 penumpang.

"Secara umum memang terlihat peningkatan jumlah penumpang harian jelang long weekend yakni pada Rabu, 31 Mei 2023 sejumlah 43.147 penumpang dibanding hari sebelumnya rata-rata 37 ribu penumpang," ujarnya pula.