HOME WOMEN TRAVEL

Tanam Mangrove di Desa Wisata Terong Belitung, Ini Harapan Sandiaga Uno

Antara , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |00:03 WIB
Tanam Mangrove di Desa Wisata Terong Belitung, Ini Harapan Sandiaga Uno
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: ANTARA/Kasmono)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menanam mangrove di Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Sandiaga menanam mangrove dengan didampingi langsung oleh Bupati Belitung Sahani Saleh dan Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie.

"Sudah siap semuanya untuk menanam mangrove," ungkap Sandi kepada masyarakat di sela-sela kegiatan penanaman mangrove, seperti dikutip dari ANTARA.

Infografis Destinasi Wisata Super Prioritas

Dirinya berharap mangrove yang ditanam tersebut dapat tumbuh besar dan melindungi kelestarian kawasan pesisir pantai tersebut.

"Semoga mangrovenya tidak hanyut, ini tingginya bisa sampai 15 meter," ujar Sandiaga Uno.

Halaman:
1 2
      
