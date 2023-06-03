Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inilah 3 Hewan di Dunia yang Tidak Akan Pernah Tua, Kok Bisa?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |19:30 WIB
Inilah 3 Hewan di Dunia yang Tidak Akan Pernah Tua, Kok Bisa?
Ubur-ubur transparan atau Turritopsis Dohrnii (Foto: Geekyup)
A
A
A

ALAM lliar masih menyimpan berbagai keunikan yang masih belum banyak diketahui oleh khalayak umum.

Mengutip laman Our World in Data, setidaknya hingga Desember 2022, ada total 2,16 juta spesies hewan di seluruh dunia.

Data ini sudah mencakup seluruh jenis serangga, burung, moluska, ikan, mamalia dan sebagainya.

Namun tahukah Anda, dari 2,16 juta spesies yang ada di dunia, ada beberapa jenis hewan yang tidak pernah tua lho!.

Dilansir dari Australian Academy of Science, penuaan merupakan penurunan fungsi normal secara bertahap. Pada tingkat sel, penuaan berarti sel telah berhenti untuk membelah sebelum akhirnya mati.

Penuaan berlaku untuk seluruh makhluk hidup. Lantas bagaimana bisa ada hewan yang tidak pernah tua?

Hydra

Hydra (Foto: Ist)

Seperti diwartakan Gizmodo, terdapat sebuah studi yang menjelaskan jika tidak semua spesies memiliki pola penurunan fungsi yang sama. Bahkan beberapa spesies memiliki daur hidup yang terbalik.

Berikut ketiga hewan yang tidak pernah tua sebagaimana Okezone kutip dari laman Australian Academy of Science.

1. Hydra

Hydra merupakan hewan berbentuk tabung dengan mulut bercincin tentakel di salah satu ujungnya dan kaki perekat di ujung yang lainnya. Hydra juga memiliki kemampuan untuk tidak mengalami penuaan.

Sel-sel induk Hydra memiliki kapasitas regenerasi yang tidak terbatas. Hal itu dapat terjadi berkat sebuah gen bernama gen FoxO.

Pada induk Hydra, gen FoxO ini terus meluap. Ketika para peneliti mencoba untuk menghentikan ekspresi gen ini, Hydra mulai menua dan tidak beregenerasi lagi.

2. Ubur-ubur Turritopsis Dohrnii

Ubur-ubur Turritopsis dohrnii merupakan hewan kecil transparan yang tersebar di seluruh dunia.

Dalam siklus hidupnya, ubur-ubur memiliki beberapa fase yang secara berurutan disebut telur, planula, polip, bersatu menjadi koloni, berpisah menjadi ephyra (ubur-ubur kecil), dan medusa.

Halaman:
1 2
      
