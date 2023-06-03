Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dear Traveler, Ketahui 6 Larangan Ini sebelum Anda Pelesiran ke India

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |17:02 WIB
Dear Traveler, Ketahui 6 Larangan Ini sebelum Anda Pelesiran ke India
Pengunjung padati objek wisata Taj Mahal di Kota Agra, India (Foto: Traveling Lifestyle)
A
A
A

SEBANYAK 6 larangan di India ini wajib diketahui turis jika ingin menyambanginnegeri Bollywood.

Sejatinya setiap negara memiliki aturan masing-masing yang mengenai kebijakan untuk para wisatawan.

Salah satu negara yang ketat dalam hal ini adalah India. Ya, negara yang masuk dalam Asia Selatan ini memiliki beberapa larangan yang wajib dipatuhi.

Berikut Okezone rangkumkan 6 larangan di India yang wajib diketahui traveler, agar tidak terjerat sanksi saat mengunjungi negara itu.

1. Dilarang berpakaian terbuka

Penggunaan pakaian yang minim dan terbuka akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan.

Bahkan saat berlibur di kota besar sekalipun, pakaian satu ini sebagai sesuatu yang seharusnya dihindari karena dapat memancing tindak kejahatan.

Infografis Kota Paling Ramah Sedunia

2. Larangan makan daging sapi di depan umum

Sapi adalah hewan yang disucikan dan dihormati di India. Maka dari itu, sungguh tak etis jika turis memakan daging sapi di depan publik saat bertandang di negara padat itu.

3. Jangan terlalu percaya orang lain

Seperti halnya di negara lain, saat berkunjung di India jangan terlalu percaya dengan orang yang baru dikenal.

Pasalnya, banyak sekali penipu ulung yang sudah siap menjadikanmu sebagai target selanjutnya.

4. Larangan pakai alas kaki di area kuil dan rumah

Kuil menjadi tempat suci bagi orang India yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu. Oleh sebab itu, tak heran jika orang sana selalu melepaskan sepatunya saat masuk ke kuil atau rumah.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
