5 Cara Tetap Nikmati Minuman Manis Tanpa Berlebihan, Jangan Sampai Lebihi Batas Gula Harian!

MINUMAN manis menjadi salah satu pilihan favorit banyak orang untuk menemani aktivitas sehari-hari. Mulai dari es kopi susu, teh manis, minuman boba, hingga aneka minuman kekinian, semuanya menawarkan rasa manis yang sulit ditolak.

Namun, kebiasaan mengonsumsi minuman tinggi gula perlu diperhatikan. Pasalnya, asupan gula berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan metabolisme.

Meski demikian, bukan berarti seseorang harus sepenuhnya berhenti menikmati makanan atau minuman manis. Kuncinya adalah mengatur jumlah konsumsi dan membangun kebiasaan makan yang lebih seimbang.

Founder Gizi Nusantara (PT Inovasi Gizi Nusantara), Esti Nurwanti, S.Gz, RD, MPH, Ph.D, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okeozne menjelaskan bahwa konsumsi gula perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing individu. Menurutnya, orang dewasa secara umum dianjurkan membatasi konsumsi gula tambahan hingga sekitar 50 gram per hari.

Sementara itu, bagi penderita diabetes, pengaturan asupan gula perlu lebih diperhatikan. Sebab, asupan gula ditargetkan lebih rendah sesuai kondisi serta anjuran tenaga kesehatan.

"Jadi, kita sebenarnya bisa tetap konsumsi minuman manis. Tapi kalau kita pesan, kalau bisa dikurangi jadi 50 persen atau bahkan 30 persen. Karena itu juga masih tetap enak," jelas Esti.

1. Kurangi Tingkat Kemanisan Minuman hingga 30-50 Persen

Salah satu cara paling sederhana untuk mengurangi asupan gula adalah dengan menurunkan tingkat kemanisan minuman yang dibeli. Jika biasanya memesan minuman dengan tingkat gula normal, konsumen bisa mulai meminta kadar gula 50 persen. Bahkan, jika sudah terbiasa, tingkat kemanisannya dapat dikurangi menjadi 30 persen.

Menurut Esti, langkah tersebut memungkinkan seseorang tetap menikmati minuman favorit tanpa harus mengonsumsi gula dalam jumlah berlebihan. Kebiasaan ini juga dapat menjadi proses adaptasi lidah terhadap rasa yang tidak terlalu manis.

Dengan mengurangi kadar gula secara bertahap, seseorang bisa mulai terbiasa menikmati cita rasa asli minuman tanpa tambahan pemanis berlebihan.

2. Waspadai Kalori dari Minuman Manis

Minuman manis sering kali dianggap tidak terlalu mengenyangkan dibandingkan makanan padat. Padahal, minuman tersebut dapat menyumbang kalori dalam jumlah cukup besar, terutama jika mengandung gula tambahan, sirup, krimer, atau berbagai topping.

Esti menjelaskan bahwa minuman manis cenderung memberikan kalori dalam bentuk cair yang tidak memberikan rasa kenyang sebaik makanan padat.

"Masalahnya itu dibandingkan dengan makanan padat. Jadi, sebelum kita mungkin mengonsumsi yang manis-manis itu biasanya karena kita lapar," ungkapnya.

Kondisi tersebut dapat membuat seseorang tetap mengonsumsi makanan meskipun sebelumnya sudah mendapatkan tambahan kalori dari minuman manis. Karena itu, penting untuk memperhatikan bukan hanya jumlah gula, tetapi juga keseluruhan asupan kalori harian.