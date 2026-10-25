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Tarik Tombur Toba Digelar, Jadi Surga Pemancing dan Wisatawan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |16:40 WIB
Tarik Tombur Toba Digelar, Jadi Surga Pemancing dan Wisatawan
Tarik Tombur Toba
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SIMALUNGUN – Ratusan pemancing dari berbagai daerah di Sumatera Utara hadir dalam lomba mancing di Danau Toba, Sabtu (24/10/2026). Lomba mancing ini merupakan rangkaian acara Tarik Tombur Toba, yang dihelat di Pantai Atsari, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara.

Rangkaian acara Tarik Tombur Toba dimulai sejak pagi hari dengan pentas kebudayaan tari tor-tor yang dilanjut dengan lomba memancing. Hasil dari lomba memancing akan dimasak bersama dalam kegiatan lomba membuat sambal tombur yang diikuti 30 kelompok peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Simalungun.

“Lomba membuat sambal tombur, yang bisa kita nikmati bersama sambil mendengarkan jazz gondang di tepi Danau Toba. Saya berharap sekali sambal tombur bisa dikenal di level nasional,” ujar pemrakarsa Tarik Tombur Toba, Bane Raja Manalu, di lokasi acara.

Bane menuturkan, kegiatan Tarik Tombur Toba ini diselenggarakan atas aspirasi masyarakat yang ingin pariwisata di Sumatera Utara bangkit.

“Saya berkeliling Danau Toba dan banyak aspirasi masyarakat yang ingin geliat pariwisata kembali bangkit. Maka kita selenggarakan event. Saat ada event, pariwisata akan hidup,” ungkap anggota Komisi VII DPR RI tersebut.

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