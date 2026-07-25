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Rekomendasi Spot Rafting buat Pemula, Uji Adrenalin di Sungai Arus Deras!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |15:00 WIB
Rekomendasi Spot Rafting buat Pemula, Uji Adrenalin di Sungai Arus Deras!
Spot rafting untuk pemula. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Rafting atau arung jeram jadi salah satu kegiatan outdoor yang menantang. Untuk pemula yang ingin menjajal tantangannya juga bisa banget menikmati serunya menyusuri sungai berarus! Kuncinya cuma satu: pilih sungai dengan tingkat kesulitan (grade) yang tepat.

Buat kamu yang belum pernah pegang dayung sama sekali, sungai grade I dan II adalah pilihan paling pas. Arusnya relatif tenang, rintangannya minim, tapi tetap menyajikan keseruan yang bikin nagih.

Nah, ini dia rekomendasi spot rafting terbaik dan paling aman buat kamu yang baru pertama kali mau mencoba!

1. Sungai Palayangan, Pangalengan (Jawa Barat)

Sungai Palayangan
Sungai Palayangan. (Foto: dok Instagram/sungai_palayangan)

Kalau kamu mencari tempat arung jeram dengan udara sejuk dan pemandangan asri, Sungai Palayangan wajib masuk bucket list. Berada di kawasan wisata Situ Cileunca, Pangalengan, sungai ini punya arus yang relatif stabil sepanjang tahun karena debit airnya diatur oleh dam.

Arusnya tidak terlalu ekstrem, jalurnya menyenangkan, dan diapit oleh pepohonan rimbun serta kebun teh yang menyegarkan mata. Spot ini sangat cocok buat kamu yang baru mau memulai mencicipi rafting.

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