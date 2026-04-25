Viral! Pria Ini Naik Gunung Andong Bawa Sound System, Netizen: Emang Boleh?

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pendaki membawa sound system berukuran besar saat mendaki gunung. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @riyokkkkio dan langsung menarik perhatian publik.

Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat seorang pria sedang mendaki melalui jalur Pendem di Gunung Andong.

Alih-alih membawa tas keril (carrier) berisi perlengkapan mendaki pada umumnya, pria tersebut justru menggendong kotak speaker berukuran besar berwarna hijau dan kuning di punggungnya. Sound system tersebut juga tampak memutar lagu dengan volume cukup keras.

Aksi itu pun memicu beragam reaksi dari warganet. Banyak yang menyayangkan tindakan tersebut dan menilainya sebagai bentuk polusi suara di alam terbuka.

“Polusi. Di gunung mencari ketenangan malah... ah sudahlah,” tulis akun @Guuruh Swd.