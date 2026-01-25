Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ubud Bali Didominasi Wisatawan Korea Selatan, Turis Kini Cari Pariwisata Wellness 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |10:08 WIB
Ubud Bali Didominasi Wisatawan Korea Selatan, Turis Kini Cari Pariwisata Wellness. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Arah pariwisata Bali perlahan mulai bergeser. Jika biasanya didominasi liburan massal, kini minat wisatawan semakin condong pada pengalaman yang lebih personal dan berorientasi pada kesehatan fisik serta mental.

Seperti di wilayah Ubud yang kini populer dengan pariwisata kebugaran (wellness), misalnya yang dilakukan Sanggraloka Ubud sepanjang akhir 2025. Pada masa soft opening di penghujung tahun lalu, tingkat hunian Sanggraloka Ubud diperkirakan berada di kisaran 65–70 persen. 

Menariknya, wisatawan Korea Selatan menjadi tamu asing terbesar, menyumbang sekitar 28–32 persen dari total kunjungan mancanegara. Capaian itu terjadi pada periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026. 

Ubud Bali Jadi Kota Terbaik di Asia

Pemerintah Provinsi Bali sebelumnya mencatat kedatangan wisatawan mancanegara telah melampaui 20 ribu orang per hari selama musim liburan. Di mana Bali menerima sekitar 6,7 juta kunjungan wisatawan asing dari Januari hingga pertengahan Desember 2025.

Kuatnya minat wisatawan Korea Selatan sesuai dengan konsep Ubud yang menawarkan destinasi wellness. Dengan memberikan privasi, ketenangan, lanskap hijau, dan kedekatan dengan alam menjadi elemen yang semakin dicari terutama oleh wisatawan Asia yang ingin menjauh sejenak dari hiruk-pikuk kota.

Di Sanggraloka Ubud, wisatawan bisa mencoba berbagai aktivitas dimulai dari Forest Path. Kemudian dilanjutkan dengan ritual melukat serta sound bath by the river. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/612/3207810//ogoh_ogoh-5M8v_large.jpg
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement