HOME WOMEN WOMEN

Kolaborasi Mursid dan ShopeeFood Tawarkan Penawaran Menarik untuk Pecinta Kuliner

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |18:46 WIB
Kolaborasi Mursid dan ShopeeFood Tawarkan Penawaran Menarik untuk Pecinta Kuliner
ShopeeFood berkolaborasi dengan content creator, Mursid, hadirkan layanan pesan makanan online yang mudah dan menyenangkan bagi pengguna bertajuk ShopeeFood Checkout Murah. (Foto: Dok Istimewa )
A
A
A

Jakarta,Okezone - Kabar gembira untuk pecinta kuliner, ShopeeFood berkolaborasi dengan content creator, Mursid, menghadirkan layanan pesan makanan online yang mudah dan menyenangkan bagi pengguna bertajuk ShopeeFood Checkout Murah. Hal ini menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang terhadap kemudahan dan beragamnya pilihan makanan yang ditawarkan di dalam satu aplikasi.

Hal ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Statista dalam laporannya yang berjudul Online Food Delivery: Market Data & Analysis yang mengatakan bahwa layanan pesan antar makanan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan diproyeksikan akan terus bertumbuh 14,48% per tahun hingga 2029.

Program ini menggandeng Mursid yang dikenal oleh pengguna media sosial ketika ia membuat konten cover lagu di tahun 2020, kemudian namanya kembali melejit ketika membuat konten lucu yang menunjukan kegagalannya dalam menciptakan beberapa hidangan, seperti boba semangka hingga udang balon. Ragam konten yang diciptakan telah banyak menarik perhatian pengguna media sosial, hingga dilihat ratusan juta penonton.

“Berawal dari kegemaran dalam membuat resep-resep viral, akhirnya saya memberanikan diri membuat dan membagikan konten saat saya sedang mencoba menirukan resep-resep tersebut. Enggak pernah nyangka, kalau ternyata konten ini mendapatkan respon yang positif dari netizen dan mendapat dukungan yang luar biasa untuk membuat konten-konten lainnya. Konten menghibur tersebut, membawa dan mempertemukan saya dengan ShopeeFood,” ucap Mursid.

Dia senang sekali dapat berkolaborasi dengan ShopeeFood untuk mempromosikan kemudahan layanan ini, dan membagikan cara memesan makanan dengan mudah dan harga terjangkau melalui promo-promo menarik yang dihadirkan. Melalui kolaborasi ini, dirinya berharap dapat semakin berbagi kebahagiaan untuk para pengguna ShopeeFood.
 

Foto: Dok Istimewa

