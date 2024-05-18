10 Tips Solo Road Trip bagi Pemula, Aman dan Menyenangkan

TEMAN terbaik bagi diri mungkin saja diri kita sendiri karena kitalah yang paling memahami apapun tentang diri kita.

Begitu juga dengan perjalanan yang ingin dilakukan. Pastinya, menyenangkan sekali bisa menyusun perjalanan sesuai dengan impian diri sendiri.

Belakangan istilah 'solo road trip' mulai populer dan digandrungi traveler. Solo road trip bisa diartikan sebagai aktivitas bepergian mengendarai kendaraan seorang diri. Ya, biasanya kebiasaan ini digemari bagi traveler yang ingin mendapat kebebasan lebih.

Meski terdengar menyenangkan, perjalanan sendiri dengan kendaraan tetap harus direncanakan sematang mungkin. Apalagi posisi kita yang hanya mengandalkan diri sendiri, mungkin saja banyak hal yang harus diperhatikan untuk mencegah risiko bahaya selama perjalanan.

Nah berikut 10 tips solo road trip dijamin aman dan mengasyikkan, sebagaimana dikutip dari laman Solo Traveler World.

1. Ketahui batasan mengemudi

Sangat penting untuk memastikan kemampuan mengemudi dan seberapa lama Anda kuat mengendarai kendaraan.

Setiap orang memiliki batasan yang berbeda karena dipengaruhi kemampuan fisik. Oleh karena itu, tidak perlu merasa harus sebanding dengan orang-orang yang mungkin mampu menyetir lebih lama.

Sebelum melakukan perjalanan, wajib memahami berapa lama Anda dapat berkendara dalam sehari, berapa jarak yang biasanya mampu ditempuh, berapa lama waktu istirahat dibutuhkan, dan apakah Anda memutuskan mengemudi di malam hari atau tidak. Semua hal itu harus dipertimbangakan sebaik mungkin sebelum melakukan perjalanan solo.

2. Tetapkan tema perjalanan

Hal yang juga dapat Anda lakukan ialah dengan menentukan tema dari perjalanan. Hal ini memungkinkan Anda dapat lebih menghemat Waktu, tenaga, bahkan biaya untuk menikmati perjalanan yang dilakukan. Jadi, setiap perjalanan sendiri memiliki fokus masing-masing dan dapat mengidentifikasi tempat-tempat ingin dikunjungi.

3. Atur kecepatan dan jelajahi tempat ideal

Anda juga perlu mengatur kecepatan berkendara dengan jadwal telah disusun karena mendapatkan kecepatan yang tepat merupakan sebagian besar dari kesuksesan sebuah perjalanan.

Misalnya untuk satu tujuan, maka diperlukan berapa hari dan begitu juga untuk perjalanan dengan lebih dari satu tujuan Anda menghabiskan berapa hari. Hal ini tetap harus disesuaikan dengan batasan mengemudi yang sebelumnya telah dibahas sehingga tak perlu terlalu memaksakan diri.

Oleh karenanya, tetap penting untuk menyesuaikan kecepatan mengemudi kran jangan sampai Anda kehilangan banyak hal dan menyadari bahwa menghabiskan banyak waktu untuk mengemudi saja. Selain itu, bisa juga memulai perjalanan lebih pagi untuk menghindari kemacetan lalu lintas.

4. Manfaatkan peta untuk navigasi dan tempat menarik

Alat ini sangat penting dan sangat membantu baik untuk perjalan Bersama orang lain maupun perjalanan sendiri, Untuk itu, pastikan Anda memiliki alat tersebut selama perjalanan. Selain sebagai petunjuk perjalanan, alat ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan tempat-tempat menarik.

Beberapa peta yang dapat Anda gunakan adalah peta For Corners oleh National Geographic yang disebut Trail of the Ancients, dan juga salah satu yang sangat populer adalah Google Maps. Meskipun tidak ada teman selama perjalanan, alat-alat tersebut apat menemamani sekaligus engarahkan perjalanan hebatmu.

5. Pesan akomodasi

Ketika merencanakan perjalanan solo Anda, pastikan juga Anda memikirkan terkait akomodasi Anda nantinya. Entah memesan melalui situs pemesanan atau memesan langsung pada pihak akomodasi yang Anda pilih.

Pilih akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda. Jika Anda memesan terlebih dahulu secara online, Anda harus memastikan berkali-kali pesanan Anda agar tidak terdapat kendala saat perjalanan nanti.