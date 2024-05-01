Viral Sopir Angkot Tetap Bekerja Sambil Kenakan Selang Oksigen

Supir angkot ini terpaksa bekerja sambil menggunakan selang. (Foto: TikTok @witagemilang)

AKIBAT ekonomi rendah, sebagian orang harus kerja ekstra untuk memenugi kebutuhan setiap harinya. Oleh karenanya, tak sedikit yang rela bekerja demi memenuhi kebutuhan, meski dengan keterbatasan yang dimilikinya.

Seperti baru-baru ini viral di media sosial seorang sopir angkot yang tetap menarik pelanggan meski sedang kurang sehat. Hal itu terlihat bapak paruh baya itu masih semangat mengangkut penumpang dalam keadaan menggunakan selang oksigen. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @witagemilang.

Dalam video unggahannya, menunjukkan sopir angkot yang terlihat mengenakan selang oksigen. Diketahui sopir angkot tersebut tengah menunggu penumpang. Dia terlihat mengendarai angkutan jurusan Jonggol, Kapuk, dan Cengkareng.

“Bapak ini mencari nafkah dengan selang oksigen di hidungnya. Semangat bapak semoga dimudahkan dan dilimpahkan rezekinya,” tulis akun tersebut dalam keterangan videonya.

Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, supir angkot tersebut harus menahan penyakit yang diidapkan.

“Sudahkah kalian bersyukur?,” tulis akun tersebut.

Video tersebut pun viral dan sudah ditonton lebih dari 3,4 juta serta mendapat ribuan komentar dari netizen.

